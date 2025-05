Moški z avtom podrl dvoriščna vrata domnevnega doma Jennifer Aniston

Policisti so pridržali moškega, ki je z avtomobilom zapeljal skozi dvoriščna vrata domovanja, ki naj bi bilo v lasti igralke Jennifer Aniston , je poročal CNN .

Tiskovni predstavnik Jeff Lee je za medij dejal, da so se policisti odzvali na klic o domnevnem vlomilcu. Varnostniki so moškega v 70. letih pridržali do prihoda policije.

Policija še naprej pa ugotavlja, ali je bil dogodek nameren ali naključen. Policist David Cuellar je za CNN potrdil, da je bil lastnik oziroma lastnica hiše v času incidenta doma.