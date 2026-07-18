Moški z avtomobilom trčil v vrata vile Beyonce in Jay-Z-ja

Beyonce in Jay-Z sta doživela precej neprijetno izkušnjo na svojem domu v elitnem naselju East Hampton. Neznan moški iz Bronxa je z avtomobilom pri visoki hitrosti zapeljal po njuni dovozni poti in silovito trčil v zaprta mehanska vrata, ki varujejo vhod na njuno luksuzno posestvo.

Jay-Z in Beyonce sta eden najbolj vplivnih parov v svetu glasbene industije. FOTO: Profimedia

Po uradnih poročilih lokalnih organov pregona je bilo trčenje tako močno, da je na vratih in okolici nastala velika materialna škoda, vozilo povzročitelja pa so policisti na kraju dogodka takoj zasegli. Glede na izjave detektivke Jennifer Dunn osumljeni moški pred incidentom ni imel policijske kartoteke. Policisti so opazili, da je bil na kraju dogodka vidno izgubljen, zato so se pri zbiranju informacij odločili preveriti tudi njegov zdravstveni karton, da bi lahko izključili možnost o posledicah resne bolezni in si pojasnili nenadno izgubo orientacije.

Policija trenutno ne verjame, da je šlo za organiziran napad na enega najvplivnejših parov v glasbeni industriji, saj moški v svojem govoru ali dejanjih ni neposredno ciljal na njiju ali grozil komur koli iz hiše. Po poročanju tujih medijev pri sebi ni imel nobenega orožja. "Trenutno nismo prepričani, ali je sploh vedel, kdo živi v tej hiši," je detektivka še povedala za portal Page Six.

Zakonca sta nedavno skupaj nastopila v New Yorku. FOTO: Profimedia

Policijska preiskava je še razkrila, da se je moški, preden je zapeljal v vrata, ustavil pri drugi nepremičnini v bližini. Tam je od lastnika zahteval informacije o ženski, katere ime ni bilo javno razkrito. Ko mu je sosed pojasnil, da osebe tam ni, je moški nadaljeval pot do dvorca glasbenih zvezdnikov. Že pred nesrečo je bil vidno zmeden, kar je po pričevanju policije pomemben podatek za razumevanje njegovega psihofizičnega stanja v času trčenja v vrata.