Mossimo Giannulli, mož Lori Loughlin obsojen na pet mesecev zaporne kazni

Zvezni tožilci so vztrajali in dosegli, da je igralkin mož, modni oblikovalec Mossimo Giannulli dobil zaporno kazen zaradi goljufije, povezane z vpisom njunih dveh hčera na univerzo v Južni Kaliforniji. Spomnimo, da sta zakonca priznala krivdo za zaroto in zgrešitev goljufij, ki zadeva mrežo podkupovanj in laži v postopku hiper-konkurenčnega sprejemanja na fakulteto. Sodnik Nathaniel Gorton je sprejel sporazum o priznanju krivde, Mossimo in njegovi odvetniki so se obravnave na sodišču udeležili prek Zoom videoklica.

"Zelo obžalujem, kot je rekel (odvetnik) Sean (Berkowitz), škodo, ki sem jo s svojimi dejanji povzročil hčerkama, ženi in drugim. Za svoje ravnanje prevzemam polno odgovornost, pripravljen sem sprejeti posledice in nadaljevati naprej z lekcijami, ki sem se jih naučil iz te izkušnje," je dejal Lorin mož.

Medtem ko je Mossimo dobil pet mesecev zaporne kazni, denarno kazen v višini 213.000 evrov, opraviti pa bo moral še 250 ur družbeno koristnih del, njegova žena na obsodbo še čaka.