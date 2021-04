Mossimo Giannulli predčasno izpuščen iz zapora

Mož igralke Lori Loughlin je za predčasen odhod iz zapora zaprosil že januarja, vendar sodnik njegovi prošnji ni ugodil. Zaradi pandemije je namreč preživel veliko časa v samici, kar je smatral kot dodatno kazen in je bil zato po njegovem mnenju upravičen do krajše zaporne kazni.

Zvezdniški par je bil obsojen avgusta. Maja sta se oba izrekla za kriva podkupovanja in ponarejanja dokumentacije z namenom, da mesto na univerzi Južne Kalifornije zagotovita hčerama Isabelli inOlivii Jade. Loughlinova je svojo mesečno zaporno kazen že prestala in bila izpuščena decembra, Giannulli pa bo moral plačati še denarno kazen in oddelati 250 ur družbeno koristnega dela.