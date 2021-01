Mossimo Giannulli želi zaradi izrednih razmer predčasno zapustiti zapor

Mossimo Giannulli je sodnika zaradi nevzdržnih razmer zaprosil za predčasno izpustitev in predlagal prestajanje preostanka kazni na lastnem domu. Ob tem se sklicuje na nevzdržne razmere v zaporu, med drugim je dejal tudi, da je osem mesecev za rešetkami preveč ekstremna kazen za njegov prekršek – vpletenost v fakultetni škandal s podkupninami. Soprog igralke Lori Loughlin je nujen predlog vložil pred dnevi, njegovi odvetniki pa zahtevajo dovoljenje, da bi modni oblikovalec preostanek petmesečne kazni prestal kar doma.

57-letnik je trenutno v samici v zveznem zaporu v kalifornijskem Lompocu, tam pa je zaradi omejitev ob pandemiji covida-19 že od 19. novembra. ''Gospoda Giannullija so takoj preselili v samico, v majhno celico srednje varovanega zapora, kjer preživlja 24 ur na dan s samo tremi 20-minutnimi premori na teden, tam je preživel celih 56 dni, nato pa so ga 13. januarja premestili v drugi del zapora,'' je navedeno v sodnem spisu.

Mossimo Giannulli in Lori Loughlin sta bila vpletena v škandal s podkupninami, s katerimi sta svojima potomkama omogočila vpis na eno od prestižnih ameriških fakultet.

Oblikovalec je bil v času bivanja v zaporu vsaj desetkrat testiran na novi koronavirus in vsakič negativen, po vsakem ugodnem rezultatu pa so ga vedno znova za 14 dni poslali v njegovo celico.''Doma ima stabilno okolje, v katero se bo vrnil takoj po izpustiti iz zapora, z viri, ki mu bodo omogočali varno preživljanje karantene, tako da bi lahko ostal doma, dokler ne prestane zapovedane kazni,'' so zapisali njegovi odvetniki.