Od francoskih buldogov do jazbečarjev: tudi dirkači so ljubitelji psov

Aktualni prvak v razredu MotoGP Francesco Bagnaia svojega psička, ki sliši na ime Turbo , zelo pogosto objavlja na družbenih omrežjih. Ob lanskem svetovnem dnevu psov je delil njuno skupno fotografijo in zapisal: "Danes se je dan začel s Turbom." Glede na njuno prijateljstvo in uživanje ob skupnih trenutkih, ki jih dirkač redno dokumentira, lahko tudi letos pričakujemo novo fotografijo prikupnega jazbečarja.

Aleix Espargaro

Dirkač Aprilie Aleix Espargaro ima doma kar dva pasja prijatelja, nad katerima sta navdušena tudi njegova otroka Max in Mia. Španec in njegova družina so se psička pasme beagle odločili poimenovati Pippa in Suzuki, ime za slednjega pa je verjetno izbral prav dirkač, ki je nekoč vozil za moštvo Suzuki. V komentarjih zadnje fotografije so mu oboževalci že svetovali nakup novega psa, ki naj mu bo ime Aprilia.