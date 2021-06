Mož Amy Schumer: Zapuščam te in to je edini način, ki se ga spomnim

Ko Fischer pred ženo položi torto, Amy na glas prebere voščilo, zapisano na torti: "Zapuščam te. To je edni način, ki sem se ga spomnil, kako naj to storim." Schumerjeva v naročju drži dveletnega sina Genea in prebledi. Na posnetku je slišati nekoga iz ozadja, ki vpraša 'Kaj?'.

Seveda je šlo samo za malce nenavadno šalo njenega moža, pod objavo videoposnetka pa so ji čestitali že mnogi prijatelji, tudi tisti iz sveta slavnih. Zabavno voščilo ji je namenila tudi prijateljica, pevka Brandi Charlie, ki je v komentar zapisala: "Srečen enak rojstni dan, 40. rojstni dan dvojčica! Obdana si z veliko ljubezni in slabimi pevci."

Schumerjeva je o tem, da bo dopolnila 40. let spregovorila že v nekem intervjuju januarja. "Počutim se res dobro. Veselim se, da bom stara 40 let. Ne skrbi me staranje. Nikoli nisem veljala za mlado in vročo, zato nisem preveč zaskrbljena zaradi tega," je takrat dejala Schumerjeva. "Veselim se. Občutek imam, da šele začenjam in življenje postaja vedno boljše," je dodala Amy.

Schumerjeva in Fischer sta se poročila februarja 2018, maja 2019 pa sta dobila prvega otroka, sina po imenu Gene.