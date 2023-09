Mož Amy Winehouse: Delal sem napake, a nisem kriv za njeno smrt

Blake Fielder-Civil je v nedavnem intervju za Good Morning Britain spregovoril o svoji pokojni ženi Amy Winehouse , ki bi v teh dneh praznovala svoj 40. rojstni dan. 41-letnik, ki sicer le redko v javnosti govori o pevki, se je spomnil časa, ki ga je preživel z njo, in obtožb njenih oboževalcev, ki ga več kot 10 let po njeni smrti še vedno krivijo zanjo.

Ko so ga prosili, naj poskuša pojasniti, kakšne napake ima v mislih, je Fielder-Civil dejal: "Bil sem nekaj čez 20 let star narkoman. Nisem imel pojma, kako naj se rešim odvisnosti, kaj šele, da bi do tega pripravil nekoga, ki je bil velika riba v ustroju založbe, zaradi katere so imeli mnogi velik interes, da še naprej nastopa."

"To je eden izmed razlogov, da sem si želel danes spregovoriti. Ne morem spremeniti, kako se drugi ljudje počutijo glede tega," se je navezal na obtožbe o krivdi glede smrti takrat 27-letne Winehouse. "Osebno sem že pred časom nehal nositi ta križ. To breme sem nosil več kot 10 let. Iskreno menim, da sem edina oseba v tej zgodbi, ki je kdaj koli prevzela odgovornost in vsaj skušala priznati, da sem tudi sam delal napake," je povedal.

Voditelj Ben Shephard je pripomnil, da je bila Winehouseova "zelo ranljiva" in "krhka duša", na kar je Fielder-Civil odgovoril: "Ja, bila je. Mislim, da je ta krhkost tisto, s čimer so se ljudje povezovali v albumih in pri pisanju pesmi."

Fielder-Civil in Winehouseova sta imela buren zakon, ki je trajal le med letoma 2007 in 2009. V letih po njeni smrti so mnogi vztrajali pri tem, da je kriv prav pevec, ker je bil prvi, ki ji je predstavil droge in omogočal, da je ostala zasvojena s prepovedanimi substancami in alkoholom, ki so bile usodne zanjo. Amy je umrla julija leta 2011, stara je bila 27 let.