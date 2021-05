Mož Ariane Grande je skrbno izbral pevkin poročni prstan

25-letni nepremičninski agent in in 27-letna popveka sta se čez vikend poročila v majhni slovesnosti, kar je potrdil pevkin predstavniki za javnost. "Poročila sta se. Poroka je bila majhna in intimna, povabljenih je bilo manj kot 20 ljudi. Soba je bila napolnjena z ljubeznijo in srečo. Par in njuni družini ne bi mogli biti srečnejši," je povedal.

Slovesnost je potekala v pevkini hiši v Montecitu, v Kaliforniji, saj je to kraj, ki zaljubljencema veliko pomeni: "Tako kot Ari kot Delton imata rada Montecitu. Tam preživljata veliko časa, zato je bilo povsem naravno, da se poročita v Arianini čudoviti hiši."

Izdelovalec poročnega prstana je po pevkini zaroki, lani za Peopleizdal podrobnosti, o nastanku zaročnega prstana, ki ga je Ariana ponosno pokazala svojim oboževalcem na Instagramu. Solow je povedal, da je bil nepremičninski agent Gomez vključen pri izdelavi prstana. Z draguljarjem je komuniciral preko spletne komunikacijske aplikacije, pri svojih napotkih in željah pa je bil zelo natančen, saj je hotel sodoben in poseben izgled. V končni izdelek nakita je želel vključiti biser, ki ima za Ariano sentimentalen pomen, je razkril Solow. Zgodba in izgled Arianinega poročnega prstana še zaenkrat nista znana, a je verjetno samo vprašanje časa, kdaj se Ariana odloči veselo novico deliti s svojimi oboževalci na druženih omrežjih. Svojo zaroko je v lanskem decembru naznanila namreč preko Instagrama in fotografijam z zaročencem in njenim zaročnim prstanom pripisala: "Za vedno in še potem."