Mož Britney Spears zanikal, da jo nadzoruje: Ne vem niti, kaj bo za večerjo

Sam Asghari je spregovoril o namigovanjih, da je prevzel nadzor nad življenjem svoje žene, pevke Britney Spears . Kot je za TMZ povedal 28-letnik, razume zaskrbljenost, ki so jo izrazili zvezdničini oboževalci, a hkrati zanikal govorice, da je on tisti, ki ima moč nad njenimi dejanji.

"Ne, ne vem niti tega, kaj bo za večerjo," je na vprašanje, ali nadzira svojo ženo, odgovoril Asghari. "Veste, v preteklosti se je dogajalo marsikaj, zato razumem, zakaj so oboževalci zaskrbljeni. Zaščitniški so in če kaj, je to samo znak, da so dobri do nje," je še dejal osebni trener.

Kljub temu pa njegovim pojasnilom oboževalci 41-letne pevke ne verjamejo in so zato že delili razne teorije o tem, kaj se dogaja v pevkinem življenju v zadnjem obdobju. Še posebej jih skrbi njeno obnašanje na družbenih omrežjih v zadnjem času. Zvezdnica je namreč v začetku decembra izbrisala svoj Instagramov račun, njen mladi mož pa je nato na svojem profilu pojasnil, da so lahko družbena omrežja zelo naporna za duševno zdravje.