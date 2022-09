Mož Denise Richards posname večino njene vsebine za eksplicitno platformo

Igralka Denise Richards se je samo teden dni po tem, ko se je na strani OnlyFans pojavila njena hči Sam 'Sami' Sheen, odločila, da se tudi sama predstavi na platformi, ki ponuja eksplicitne vsebine. 51-letnica je na Instagramu junija objavila posnetek, s pomočjo katerega je številnim sledilcem (teh je kar 1,4 milijona) najavila svoje aktivnosti na novem, drznejšem profilu, kot kaže, pa je njen največji oboževalec in podporni steber njen mož, ki ji pomaga tudi pri objavi in snemanju vsebin.

Mož Denise Richards ni le njen edini, pač pa tudi največji oboževalec. Igralka je pred kratkim razkrila, da njene objave na eksplicitni platformi niso le njena stvar, temveč gre za sodelovanje med njo in njenim možem, igralcem Aaronom Phypersom. Zvezdnica, ki se je platformi OnlyFans pridružila konec junija, je priznala, da veliko njenih vsebin posname prav njen mož, saj je on tisti, ki pozna okus moških.

icon-expand Denise Richards z možem FOTO: Profimedia

"Delam vsebine v kopalkah, spodnjem perilu in objavljam vsebine, ki so bolj seksi, saj menim, da jih na tej platformi pač lahko objavljam. Instagram je bolj konservativen. Tukaj pokažem svoje oprsje in zadnjo plat," je bila odkrita 51-letnica, ki se je platformi pridružila v podporo 18-letni hčerki. "Če me poiščete v iskalniku, boste videli, da takšne moje fotografije že krožijo po internetu," je še dodala.

Zvezdnica je junija, ko je ustvarila svoj profil na omenjeni platformi, dejala, da je to tudi pametna poslovna poteza: "Včasih moraš narediti nekaj drugačnega in Aaron posname veliko moje vsebine. On se spozna na to, kaj je moškim všeč. Vprašam ga za mnenje in mu pokažem svoje ideje, on pa mi pove svoje mnenje."