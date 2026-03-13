Mož Eltona Johna spregovoril o pevčevem zdravju: Bori se naprej

Mož Eltona Johna je spregovoril o zdravstvenih težavah priljubljenega pevca. Pravi, da se slednji bori z vsemi težavami, s katerimi se je v kratkem soočil, med drugim z izgubo vida na desnem očesu. "Odlično je. Bori se naprej. Je zaposlen in gre naprej," je David Furnish povedal za revijo Variety . "Srečen je, da je doma, s svojo družino, z najinima sinovoma," je nadaljeval.

Zakonca sta se svojih potomcev, zdaj 15-letnega Zacharyja in 13-letnega Elijaha, razveselila s pomočjo nadomestne matere. "Zato je prenehal s turnejo. Resnično rada vzgajava otroke, imava radi svojo družino in radi smo skupaj, in to nam pomeni vse," je še dodal Furnish, ki je z zvezdnikom leta 2005 sklenil civilno zvezo, leta 2014, na njuno deveto obletnico pa sta ljubezen ovekovečila še s poroko.

Elton John je novembra odkrito spregovoril o soočanju z izgubo vida. "Bilo je grozno," je dejal za Variety in pojasnil: "Odkar sem pred 15 meseci izgubil vid na desnem očesu, levo pa tudi ni več v najboljšem stanju, je bilo to obdobje polno izzivov. Ničesar nisem videl, nisem mogel brati ali početi."

78-letnik se je okužil med počitnicami v Franciji, med poletjem leta 2024, kar je prizadelo obe njegovi očesi. Kljub slabšemu vidu John pravi, da mu še vedno uspe ostati pozitiven. "Imel sem neverjetno življenje in obstaja upanje. Moram biti le potrpežljiv, da mi bo nekega dne znanost pri tem pomagala. Ko mi bo pomagala, bo z mano vse v redu," je priznal.