Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Mož Eltona Johna spregovoril o pevčevem zdravju: Bori se naprej

London, 13. 03. 2026 11.13 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
E.K.
Elton John in David Furnish

David Furnish je delil najnovejše informacije o zdravstvenem stanju svojega moža Eltona Johna, ki se trenutno bori s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno z izgubo vida na desnem očesu. Kljub temu Furnish zagotavlja, da se Elton dobro počuti in ostaja zaposlen s svojo družino.

Mož Eltona Johna je spregovoril o zdravstvenih težavah priljubljenega pevca. Pravi, da se slednji bori z vsemi težavami, s katerimi se je v kratkem soočil, med drugim z izgubo vida na desnem očesu. "Odlično je. Bori se naprej. Je zaposlen in gre naprej," je David Furnish povedal za revijo Variety. "Srečen je, da je doma, s svojo družino, z najinima sinovoma," je nadaljeval.

Portret pevčeve družine
Portret pevčeve družine
FOTO: Profimedia

Zakonca sta se svojih potomcev, zdaj 15-letnega Zacharyja in 13-letnega Elijaha, razveselila s pomočjo nadomestne matere. "Zato je prenehal s turnejo. Resnično rada vzgajava otroke, imava radi svojo družino in radi smo skupaj, in to nam pomeni vse," je še dodal Furnish, ki je z zvezdnikom leta 2005 sklenil civilno zvezo, leta 2014, na njuno deveto obletnico pa sta ljubezen ovekovečila še s poroko.

Elton John je novembra odkrito spregovoril o soočanju z izgubo vida. "Bilo je grozno," je dejal za Variety in pojasnil: "Odkar sem pred 15 meseci izgubil vid na desnem očesu, levo pa tudi ni več v najboljšem stanju, je bilo to obdobje polno izzivov. Ničesar nisem videl, nisem mogel brati ali početi."

78-letnik se je okužil med počitnicami v Franciji, med poletjem leta 2024, kar je prizadelo obe njegovi očesi. Kljub slabšemu vidu John pravi, da mu še vedno uspe ostati pozitiven. "Imel sem neverjetno življenje in obstaja upanje. Moram biti le potrpežljiv, da mi bo nekega dne znanost pri tem pomagala. Ko mi bo pomagala, bo z mano vse v redu," je priznal.

Preberi še Elton John izgubil vid na desno oko, tudi na levega slabo vidi

O svoji zdravstveni poti je spregovoril tudi med premiero filma Elton John: Never Too Late na filmskem festivalu v New Yorku. "Če sem iskren, od mene ni ostalo veliko. Nimam mandljev, adenoidov ali slepiča. Nimam prostate. Nimam desnega kolka, levega kolena ali desnega kolena. Pravzaprav mi je ostal le še levi kolk. Ampak še vedno sem tukaj," je tedaj povedal Anglež, ki se trenutno osredotoča na svojo družino, kar je tudi večkrat javno poudaril.

Elton John David Furnish pevec zdravje družina

Zendaya obudila ikonično obleko: je potrdila poroko?

Zakaj se je zvezdnik serije Izgubljeni otok na vrhuncu poslovil od slave?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misterbin
13. 03. 2026 12.55
Kaj pa pravi Maljevac ?
Odgovori
0 0
flojdi
13. 03. 2026 12.58
?whu
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
13. 03. 2026 12.54
Joj
Odgovori
+1
1 0
flojdi
13. 03. 2026 12.26
Vse dobro mu.muzka je lepa./.on se je popravljal" vsaj samo notr in zaradi potrebe;ne zunaj brez potrebe
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
zadovoljna
Portal
Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
vizita
Portal
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
Ali mikrovalovne pečice sproščajo plastiko v hrano?
cekin
Portal
To je datum, ko upokojenci prejmejo letni dodatek 2026
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Varčevanje za mlade 2026: kako naj generacija Z začne graditi finančno varnost
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
dominvrt
Portal
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
okusno
Portal
Popoln vikend: pomladne sladice, ki združujejo jagode in puding
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
voyo
Portal
Interesno območje
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564