Mož hčerke Lise Marie Presley med žalno slovesnostjo oznanil, da je oče

"Hvala, ker si mi pokazala, da je ljubezen edina stvar, ki je pomembna v tem življenju. Upam, da bom svojo hčerko lahko ljubila tako, kot si ti ljubila mene, mojega brata in moje sestre," je v govoru, ki ga je prebral njen mož Ben Smith-Petersen , zapisala Riley Keough . Besede, ki so zazvenele na žalni slovesnosti ob smrti njene mame Lise Marie Presley , obenem še razkrivajo, da je vnukinja slovitega Elvisa Presleyja , mama hčerke.

"Hvala, ker si mi dala moč, srce, empatijo, pogum, smisel za humor, manire, temperament, divjo naravo in vztrajnost. Sem produkt tvojega srca, tako kot moje sestre in brat," se je v govoru svoji mami še zahvalila hčerka. Kdaj sta z Benom postala starša in kako je ime deklici, v govoru ni razkrila, a je njun tiskovni predstavnik potrdil, da se je rodila leta 2022.

Edina hčerka kralja rock'n'rola je bila pokopana v Gracelandu v Tennesseeju, kjer so jo k večnemu počitku položili ob sinu Benjaminu. V bližini je pokopan tudi njen oče Elvis in njegova starša. Pogreba, ki je potekal v nedeljo, so je poleg družinskih članov udeležilo več sto ljudi, med njimi je bilo tudi nekaj znanih obrazov, kot so vojvodinja Yorška Sarah Ferguson, pevca Alanis Morissette in Axl Rose ter igralec Austin Butler.