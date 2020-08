Mož hrvaške igralke priznal skok čez plot: Žal mi je, da sem podlegel moškim hormonom

Igralka Doris Pinčić, ki so jo slovenski gledalci spoznali v vlogi Lare v uspešnici Larina izbira, in oče njenih otrok Boris Rogoznica sta junija naznanila, da se ločujeta. Boris je zdaj v intervjuju priznal, da je bil v zakonu nezvest in da se zaveda, da ga bo ta napaka zaznamovala za vse življenje.

Igralka Doris Pinčić, ki opravlja tudi delo televizijske voditeljice, in Boris Rogoznicasta junija na družbenih omrežjih sporočila, da sepo sedmih letih zakona ločujeta. V zakonu sta se jima rodila dva otroka. Na začetku nista želela komentirati razhoda, saj sta bila prepričana, da imajo hrvaški mediji za obravnavati pomembnejše teme kot njun propadli zakon.

33-letni zadrski kantavtor Boris je še nedavno za televizijo RTL dejal, da se njun zakon ni končal zaradi tretje osebe. No, zdaj pa si je očitno premislil in se odločil, da bo povedal resnico. Za hrvaški Story je v intervjuju priznal, da je svojo ženo prevaral s Splitčanko Alex Ognjeno, ki je na družabni sceni znana kot kantavtorica in organizatorka dobrodelnih akcij. Za 'napako' se je svojim najbližjim tudi javno opravičil.

"Moje zaupanje in prijateljstvo sta bila izkoriščena in zlorabljena na najslabši možni način. Žal mi je, da sem v trenutku slabosti podlegel moškim hormonom in naredil veliko napako, ki me bo zaznamovala za vse življenje. Najbolj mi je žal, ker sem s tem prizadel svojo družino in prijatelje, svoje najdražje. Upam, da bodo našli moč in mi nekega dne lahko oprostili," je povedal v intervjuju.

