Mož Jelene Karleuše besen zaradi njenih fotografij

41-letna Jelena z oboževalci velikokrat deli fotografije, na katerih pozira na vrtu svoje vile v Beogradu. Na fotografijah s ponosom pokaže svoje telo in se rada pohvali z oblinami.

"Duško ne more biti ves čas tam in jo varovati. Nič nima proti, ko se razgaljena Jelena fotografira na plaži, a meni, da ji ne bi bilo treba deliti z javnostjo vseh kotičkov njunega doma. Nekdo lahko to izkoristi. Imajo varnostnike in varnostne kamere, vendar ti ljudje ne delajo cele dneve in noči. Konec koncev, kdor hoče vstopiti v vilo, bo zagotovo našel način," je za tuje medije povedal vir, ki je blizu para.