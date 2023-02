Mož Kourtney Kardashian si je mesec pred svetovno turnejo poškodoval prst

Travis Barker je svojim oboževalcem prek družbenih omrežij sporočil, da si je na vajah svoje skupine Blink-182 poškodoval prst na levi roki. "Včeraj sem igral bobne in si izpahnil prst ter strgal vezi," je v sredo zapisal na Twitterju in tako prestrašil vse, ki se veselijo skorajšnjega začetka turneje omenjene skupine.

Turneja, ki so jo zvezdniki skupine napovedali lani oktobra, se bo začela čez slab mesec dni, natančneje 11. marca v Tijuani v Mehiki. Med svetovno turnejo bodo potovali po Latinski Ameriki, Severni Ameriki, Evropi, Avstraliji in Novi Zelandiji, trajala pa bo vse do marca prihodnje leto. Barker, Mark Hoppus in Tom DeLonge se bodo za koncerte zbrali prvič po skoraj desetletju in izvedli največje uspešnice rockovske skupine ter tudi nove skladbe.