Mož Lepe Brene o princesi Diani: Počaščen sem, da sem jo poznal

Spomnil se je tudi njunega srečanja: "Teden dni pred Wimbeldonom leta 1987 so organizirali humanitarno tekmo pod njenim okriljem. Bil sem eden od sodelavcev poleg še nekaj drugih teniških igralcev Takrat sem spoznal princeso Diano. V prvem pogovoru me je vprašala, če sem jaz igralec z najmočnejšim servisom. Dobila je pritrdilni odgovor. Naslednje leto so ponovili organizacijo in spet je prišla. Takrat sva se začela družiti in sva se videla več kot enkrat. Bila sva si zelo blizu," je povedal in dodal, da je z Diano velikokrat govoril o vsakdanjih stvareh in o otrocih, največkrat sta govorila o Harryju, Williamu in Bobovem sinu Filipu.

"Navijala je zame. Bilo mi je izjemno lepo, da me podpira tako neverjetna ženska. Rada je imela način moje igre in moje obnašanje na terenu. Bila je krasna oseba, s katero sem se lahko pogovarjal o najbolj vsakdanjih stvareh. Njen čar je bil v tej normalni komunikaciji. Presenečen sem bil, kako naravna ženska je. Počaščen sem, da sam jo poznal."