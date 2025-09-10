Mož nezveste Kristin Cabot: Razšla sva se že pred koncertom skupine Coldplay

Potem ko je v javnost prišlo, da se prešuštnica Kristin Cabot , ki je bila pred meseci na koncertu skupine Coldplay ujeta v objemu direktorja podjetja Astronomer Andyja Byrona , ločuje, je zdaj za javnost spregovoril še njen mož.

Podjetnik iz Massachusettsa Andrew Cabot je omogočil vpogled v njuno zasebno življenje in spregovoril o koncu svojega zakona s Kristin, ki so jo julija na koncertu priljubljene skupine videli v objemu svojega šefa. Tiskovna predstavnica Andrewa je za People povedala, da sta se s Kristin "zasebno in sporazumno razšla nekaj tednov pred koncertom Coldplay".

"Njuna odločitev o ločitvi je bila sprejeta že pred tem večerom," je dejala in dodala: "Zdaj, ko je vložitev zahtevka za ločitev javna, Andrew upa, da bo to spoštljivo zaključilo ugibanja in bo njegovi družini omogočilo zasebnost, ki so jo vedno cenili." 61-letni Andrew ima namreč dva otroka iz prejšnjega zakona, s Kristin pa si ne delita otrok.

Byron in Cabot sta se znašla v središču polemike, potem ko ju je kamera posnela med koncertom priljubljene skupine, prešuštnika pa sta s svojo reakcijo požela zanimanje celotnega stadiona in kasneje tudi širše javnosti.

Njuna reakcija je nasmejala tudi frontmana skupine Chrisa Martina, ki je takrat dejal: "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega." Njegove napovedi so se uresničile, ena izmed najbolj zloglasnih afer na svetu je oba stala ogromno, med drugim tudi izgubo položaja v omenjenem podjetju. Oba sta namreč odstopila.