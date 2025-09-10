Svetli način
Mož nezveste Kristin Cabot: Razšla sva se že pred koncertom skupine Coldplay

Boston, 10. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 25 minutami

Potem ko je nekdanja vodja kadrovske službe pri podjetju Astronomer, Kristin Cabot, sporočila, da se po velikem škandalu ločuje, je zdaj prvič javno spregovoril njen mož. Tiskovna predstavnica Andrewa Cabota je potrdila, da sta se s Kristin, ki je bila na koncertu skupine Coldplay videna v objemu svojega šefa Andyja Byrona, sporazumno dogovorila za ločitev že pred incidentom.

Potem ko je v javnost prišlo, da se prešuštnica Kristin Cabot, ki je bila pred meseci na koncertu skupine Coldplay ujeta v objemu direktorja podjetja Astronomer Andyja Byrona, ločuje, je zdaj za javnost spregovoril še njen mož.

Podjetnik iz Massachusettsa Andrew Cabot je omogočil vpogled v njuno zasebno življenje in spregovoril o koncu svojega zakona s Kristin, ki so jo julija na koncertu priljubljene skupine videli v objemu svojega šefa. Tiskovna predstavnica Andrewa je za People povedala, da sta se s Kristin "zasebno in sporazumno razšla nekaj tednov pred koncertom Coldplay".

Preberi še Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

"Njuna odločitev o ločitvi je bila sprejeta že pred tem večerom," je dejala in dodala: "Zdaj, ko je vložitev zahtevka za ločitev javna, Andrew upa, da bo to spoštljivo zaključilo ugibanja in bo njegovi družini omogočilo zasebnost, ki so jo vedno cenili." 61-letni Andrew ima namreč dva otroka iz prejšnjega zakona, s Kristin pa si ne delita otrok.

Byron in Cabot sta se znašla v središču polemike, potem ko ju je kamera posnela med koncertom priljubljene skupine, prešuštnika pa sta s svojo reakcijo požela zanimanje celotnega stadiona in kasneje tudi širše javnosti. 

Njuna reakcija je nasmejala tudi frontmana skupine Chrisa Martina, ki je takrat dejal: "Poglejte ju ... Ali sta v redu? Kaj? Ali imata afero ali pa sta zelo sramežljiva," kasneje pa še dodal: "Pismo. Upam, da nismo storili česa slabega." Njegove napovedi so se uresničile, ena izmed najbolj zloglasnih afer na svetu je oba stala ogromno, med drugim tudi izgubo položaja v omenjenem podjetju. Oba sta namreč odstopila.

