Mož olimpijca Toma Daleyja: Uspelo mu je zaradi otrok

Dustin Lance Black v intervjuju za BBC Sport ni mogel skriti navdušenja po tem, ko je gledal partnerja Toma Daleyja, kako je osvojil srebrno medaljo v moškem sinhroniziranem skoku v pariškem vodnem centru na olimpijskih igrah v Parizu. 50-letni Dustin je dejal: "Videl sem količino dela in ljubezni, ki ju je vložil v svoj uspeh. Bilo je na drugačni ravni in vem, da je vse to zaradi tega, ker so ga danes gledali njegovi otroci, kar je bilo za nas resnično nekaj posebnega."

"Dejstvo, da je pravkar osvojil eno medaljo, ki je ni osvojil še nikoli prej. Moj bog, kakšen dan. Kakšen dan. To je zelo ganljivo za družino, saj vidimo trdo delo in predanost, ki sta vložena v to, da je videti lahkotno in to je tisto, kar sta on in Noah danes pokazala, zato smo tako ponosni," je dejal Black o Daleyju in njegovem potapljaškem partnerju Noahu Williamsu. Medalja zaznamuje pretresljiv trenutek za športnika, saj bo to verjetno njegov zadnji olimpijski dogodek po tem, ko se je pred kratkim vrnil po upokojitvi in napovedal še zadnja tekmovanja.