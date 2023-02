Mož Olivie Newton John: Vsak dan z njo je bil čaroben

John Easterling, mož Olivie Newton John, se je nekaj mesecev po njeni smrti poklonil svoji nekdanji ženi. Na enem od zadnjih dogodkov, ki se jih je udeležil, jo je v govoru opisal kot eno najpogumnejših in najbolj sočutnih žensk, s katero je bil vsak dan čaroben. Zvezdnica Briljantine, ki je lani umrla za rakom, in poslovnež sta bila poročena od leta 2008.

"Bila je najbolj pogumna in najbolj sočutna ženska, kar sem jih kdaj srečal. Imela je močno empatijo in zelo lepo je skrbela za ljudi," se je na enem od zadnjih dogodkov na svojo preminulo ženo Olivio Newton John spomnil njen mož John Easterling. "Vsak dan z njo je bil čaroben, vsak dan z njo je bil nadnaraven," je dodal v govoru.

icon-expand John Easterling in Olivia Newton John FOTO: Shutterstock

Priljubljena igralka je umrla lani avgusta za rakom, vdovec pa je o svoji ljubljeni ženi sedaj prvič spregovoril na javnem dogodku. "Delila sva si ljubezen in srečo, za katero si sploh nisem mislil, da obstaja. Zadnjih 15 let sem bil blagoslovljen, da sem lahko delil globino in strast njenega bitja," je čustveno povedal. "Z Olivio sva se nepričakovano, noro, globoko, za vedno zaljubila," je še dodal in navdušil občinstvo.

Easterling se je na Olivio spomnil na G'Day USA Gala, ki se ga je udeležil z igralkino edino hčerko Chloe Lattanzi, ki je na dogodku povedala, da namerava počastiti mamino poslanstvo in ohraniti svoje sanje. "Bila je radovedna in intuitivna ter je poznala moč rastlinske medicine in starodavne modrosti, ki jo imamo vsi v sebi. Bila je močno bitje," je povedala 37-letnica."Obstaja star pregovor, da podobno privlači podobno, in Olivia je vedela, da sta njen glas in njen velik profil talentov dar. Njena zapuščina se nadaljuje kot radosten, zdravilni duh, ki je nenehno osredotočen na premikanje stvari, po njenih besedah, v ljubezen in svetlobo," je med drugim v govoru še razkril njen nekdanji mož.

icon-expand John Easterling z Oliviino hčerko na dogodku G'Day USA Gala. FOTO: Profimedia