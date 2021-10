Mož pokojne Halyne Hutchins: Alec je izkazal veliko podporo

Po tragediji, do katere je prišlo med snemanjem filma Rust v Novi Mehiki, se je odzval tudi Matthew Hutchins, ki je izgubil svojo ženo, 42-letno Halyno. Povedal je, da je bil po nesrečnem dogodku v stiku s 63-letnim igralec Alecom Baldwinom, ki mu je izkazal ogromno podpore.

Halyna Hutchins je umrla po tem, ko jo je Alec Baldwin na snemanju filma Rust po nesreči ustrelil z rekvizitno pištolo. Po incidentu so jo sicer takoj prepeljali v lokalno bolnišnico Christus St. Vincent's, kjer je tudi podlegla poškodbam. Po zadnjih informacijah je Baldwinu pištolo podal pomočnik režiserja, ki ni vedel, da je nabita, in pri tem zavpil: "Hladna pištola!" To naj bi pomenilo, da v pištoli ni pravih nabojev. Režiser filma Joel Souza, ki je bil ustreljen v ramo, je medtem že zapustil bolnišnico. Policija za zdaj ni nikogar aretirala, intenzivno pa preiskujejo prizorišče dogodka. Matthew, mož pokojne 42-letnice, se je po smrti svoje žene oglasil in v pogovoru za Daily Mail dejal, da je bil po incidentu v stiku s 63-letnim igralcem Alecom Baldwinom.

"Govoril sem z Alecom Baldwinom in izkazal mi je ogromno podpore," je povedal 38-letni Matthew, ki ima s Halyne 8-letnega sina. Pred tem je Matthew v petkovem pogovoru za Insider spregovoril o smrti svoje žene in povedal: "Mislim, da ni besed, s katerimi bi opisal situacijo." "Ne bom mogel komentirati dejstev ali procesa tega, kar trenutno doživljamo, vendar cenim, da so bili vsi zelo sočutni," je nadaljeval. "Potrebovali bomo nekaj časa, preden bomo lahko na lahkotnejši način govorili o njenem življenju."

Na družbenih omrežjih pa se je oglasil tudi nemočni igralec Alec Baldwin, ki seveda ne more razumeti, kako je lahko prišlo do te tragedije. Ta je v dveh tvitih zapisal: "Ni besed, s katerimi bi izrazil svoj šok in žalost v zvezi s tragično nesrečo, ki je vzela življenje Halyne Hutchins, žene, matere in naše zelo občudovane sodelavke. Popolnoma sodelujem v policijski preiskavi, da bi razjasnila, kako se je zgodila ta tragedija, in sem v stiku z njenim možem ter nudim svojo podporo njemu in njegovi družini."

Za Aleca je to nedvomno ena najtežjih preizkušenj v karieri.

"Srce se mi trga, ko pomislim na njenega moža, njunega sina in vse, ki so poznali in ljubili Halyno," je nemočno zapisal. Vir je kasneje za People dejal, da je ta preizkušnja za Baldwina "neverjetno težka". "Alec se še vedno trudi dojeti, kaj se je zgodilo," je dejal vir. "To je bil močan udarec."

Zaenkrat še ni bila vložena nobena obtožnica, preiskava pa še poteka. Snemanje filma Rust so po Hutchinsovi smrti prekinili, po navedbah produkcijske družbe Rust Movie Productions LLC pa je produkcija filma do nadaljnjega ustavljena. ''Celotna ekipa je popolnoma potrta zaradi današnje tragedije, pošiljamo globoko sožalje njeni družini in ljubljenim. Produkcijski proces smo ustavili za nedoločen čas, medtem pa v celoti sodelujemo v preiskavi policijskega oddelka okrožja Santa Fe. Vsem, ki so vključeni v nastanek filma, bomo po tem dogodku omogočili strokovno pomoč," se je po smrti odzvalo produkcijsko podjetje.

Snemanje filma Rust so po Hutchinsovi smrti prekinili.