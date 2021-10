Mož pokojne Halyne Hutchins na Instagramu: Pogrešava te

Matthew Hutchins, mož pokojne Halyne Hutchins, ki je umrla po incidentu na snemanju, se je prvič po njeni smrti oglasil na Instagramu. Vdovec je delil družinske fotografije in zapisal, da jo z 9-letnim sinom pogrešata.

icon-expand Halyna Hutchins je po incidetu na snemanju podlegla poškodbam v bolnišnici. FOTO: Profimedia

Matthew Hutchins se je na družbenih omrežjih poklonil svoji ženi 42-letni Halyne Hutchins. Ta je v lokalni bolnišnici Christus St. Vincent's zaradi nesreče podlegla poškodbam. Spomnimo, da je do incidenta prišlo na snemanju filma Rust na ranču Bonanza Creek, ko je igralec Alec Baldwin med vajo ustrelil z rekvizitno pištolo in pri tem do smrti ranil Halyne, režiser filma Joela Souzo pa je utrpel lažje poškodbe.

Po tragični smrti direktorice fotografije filma se je zdaj njen mož Matthew oglasil tudi na Instagramu, kjer je s svojimi sledilci delil kratko in iskreno sporočilo. "Pogrešava te, Halyna!" je zapisal Matthew, ob tem pa delil nekaj družinskih fotografij, na katerih, po poročanju portala People, lahko vidimo tudi njunega 9-letnega sina Androsa. Pod objavo se je vsulo kar nekaj komentarjev, v katerih so mu uporabniki Instagrama izrekali podporo v teh težkih časih in sožalja, mnogi med njimi pa so Halyni zaželeli, naj počivaj v miru.

Matthew, mož pokojne 42-letnice, se je sicer prvič oglasil že v petek, ko je za Insider spregovoril o smrti svoje žene in povedal: "Mislim, da ni besed, s katerimi bi opisal situacijo." "Ne bom mogel komentirati dejstev ali procesa tega, kar trenutno doživljamo, vendar cenim, da so bili vsi zelo sočutni," je nadaljeval. "Potrebovali bomo nekaj časa, preden bomo lahko na lahkotnejši način govorili o njenem življenju." V pogovoru za Daily Mail pa je nato dejal, da je bil po incidentu v stiku s 63-letnim igralcem Alecom Baldwinom: "Govoril sem z Alecom Baldwinom in izkazal mi je ogromno podpore," je povedal 38-letni Matthew.

Za pokojno Halyno Hutchins so domačini in člani lokalne filmske skupnosti včeraj organizirali tudi spominsko slovesnost v Albuquerqueju. Številni žalujoči so na prizorišče prinesli rože in sveče, opaziti pa je bilo tudi nekaj plakatov, s katerimi so želeli opozoriti, da si je pokojna Halyna zaslužila varno delovno okolje in da je treba poskrbeti za boljšo varnost na snemanjih.