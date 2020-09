Mož Rickyja Martina dopolnil 36 let: v središču pozornosti njuna hčerka

Lucia , hčerka Rickyja Martina in Jwana Yosefa , bo kmalu dopolnila dve leti. Jwan Yosef je na Instagramu delil ljubko črno-belo fotografijo svoje male princeske, ki sedi v njegovem naročju. " Vsak dan zaljubljen, " je zapisal pod objavo ter v ključniku razkril, da ima zanjo ljubkovalni vzdevek Lulu. Pod fotografijo so se zvrstili številni komentarji, ki so si bili enotni, da je deklica že zdaj prava lepotica.

Ricky Martin, ki je zaslovel z uspešnicami, kot sta Livin' la Vida Loca in She Bangs, je leta 2008 postal oče dvojčkovMattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat so se pojavili dvomi o njegovi spolni usmerjenosti. Ricky in Jwan sta se spoznala aprila leta 2016, leto kasneje pa sta se sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita ustvariti številčno družino in tako sta se decembra 2018 razveselila deklice Lucie. Lansko jesen pa se je družinica povečala še za enega fantka, saj je na svet prijokal Renn Martin-Yosef.