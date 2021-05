Mož Rickyja Martina objavil novo fotografijo sina Renna

Seveda je ljubko fotografijo komentiral tudi portoriški zvezdnik, ki je zapisal, da se ob pogledu na njiju kar topi. Fotografijo je nato delil še v svojo Instagramovo zgodbo in ob tem zapisal: "Najboljša stvar v mojem življenju si ti in ti."

Ricky Martin je za revijo Out priznal, da bi "v prihodnosti imel veliko vnukov in da bi vsako nedeljo preživel obkrožen z družino." Na vprašanje, ali si želi še kakšnega otroka, pa je priznal: ''Včasih si jih želim še 10 in včasih pridejo jutra, ko vsi jokajo, in pomislim: 'V redu, mogoče je dovolj šest (ljudi v družini)," je v smehu dejal zvezdnik.

"Oče sem postal pri 35 letih," se spominja pevec, ko je govoril o svojih dvojčkih. "Ni enako kot pri 48 letih. Potrebuješ energijo! Sem močan, verjemite mi, sem zdrav, tako da lahko hkrati nosim dva dojenčka, otroški voziček in nahrbtnik – a to je velik zalogaj. To je velika odgovornost."

Leta 2008 je Ricky postal oče dvojčkovMattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat so se pojavili dvomi o njegovi spolni usmerjenosti. Ricky in Jwan sta se spoznala aprila leta 2016, leto kasneje pa sta se sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita skupnega otroka in tako sta se decembra 2018 razveselila deklice Lucie. Oktobra 2019 pa presenetila z novico, da sta dobila še sina Renna.