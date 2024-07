Mož Serene Williams se bori z boreliozo: Klop me ne more zadržati

OGLAS

Mož Serene Williams je sporočil, da ima boreliozo. Ustanovitelj platforme Reddit, Alexis Ohanian je novico sporočil na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da je opravil številna slikanja, testiranja in opravil druge preglede, kjer so zdravniki odkrili, da je zbolel za boreliozo. Oče dveh otrok je dodal, da so ga rezultati presenetili, saj se na srečo ni počutil bolnega, zdaj pa se bo posvetil zdravljenju.

Alexis Ohanian in Serena Williams FOTO: Profimedia icon-expand

"Dober holesterol je prenizek. Slab holesterol je v redu, na čemer mora še delati," je zapisal, dodal pa še podatke o pritisku in ravneh testosterona. Prvi simptomi borelioze so lahko vročina, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in drugje. Če bolezni ne zdravimo, se simptomi poslabšajo, bolečine so vedno hujše, pojavi pa se lahko otopelost in izguba vida. 41-letnik podjetnik je zapisal, da ga je diagnoza presenetila, saj je le malo časa preživel v gozdu in na severovzhodu ZDA, kjer je bolezen bolj razširjena. "Nekdo od mojih najbližjih je bolezen imel pred leti, pojavili pa so se številni simptomi, a je niso odkrili, dokler niso opravili številnih testiranj in se je uspešno pozdravil," je dodal in svojim 500 tisoč sledilcem svetoval, naj pri testiranju poiščejo pravo strokovno pomoč.