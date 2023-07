Mož Tori Kelly o njenem zdravstvenem stanju: Ni še izven nevarnosti

Pevka Tori Kelly je bila pred dnevi hospitalizirana, saj je med večerjo s prijatelji izgubila zavest, kot so pozneje za ameriške medije povedali viri blizu 30-letnice, pa so zdravniki odkrili več krvnih strdkov v njenih nogah in pljučih. Kelly je še vedno v bolnišnici, novice o njenem zdravstvenem stanju pa je z oboževalci na družbenem omrežju delil mož, ki je sporočil, da še ni izven nevarnosti.

Tori Kelly okreva, vendar si še ni povsem opomogla po hospitalizaciji zaradi krvnih strdkov. "Tori se spet smeji in se počuti močnejšo," je na družbenem omrežju zapisal njen mož André Murillo in dodal: "Ni še čisto izven nevarnosti, vendar že vidimo sonce. Čakamo še na nekaj odgovorov." Pevkin mož, s katerim je poročena od leta 2018, je zaključil z besedami, namenjenimi oboževalcem: "Vaši ljubezen in prijaznost sta bili navdihujoči. Hvala vam!"

Kelly so v bolnišnico prepeljali po tem, ko je začutila prevelik srčni utrip med večerjo s prijatelji v eni od losangeleških restavracij. Pevka naj bi tudi omedlela in bila dlje časa brez zavesti, so poročali očividci. Po hospitalizaciji so zdravniki v njenih nogah in pljučih odkrili več krvnih strdkov, zvezdničino zdravstveno stanje pa je bilo resno.