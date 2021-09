Mož Tori Spelling utišal govorice, da sta tik pred ločitvijo

"Na ta vprašanja se ne odzivam več. Sam pri sebi si o teh govoricah mislim: 'Če tako misliš, pač tako misliš'," je dejal oče šestih otrok in nadaljeval: "Ljudje se sprašujejo, kaj se dogaja v zakonu Tori in Deana. Ona ni nosila poročnega prstana. Zakaj ljudi to zanima? Kako bo to vplivalo na njihov dan?" Govorice so se pojavile marca, ko se je Tori v javnosti pojavila brez prstana.

Dean je v preteklosti javno priznal, da je prevaral Tori, kar je vodilo do težav v zakonu in Torijinega pomanjkanja zaupanja. Kljub temu jima je uspelo težave premagati in ostati poročena. A njun zakon ima od takrat vzpone in padce, trenutno pa naj bi imela spet težave. Nek vir blizu para je dejal: "Tori in Dean imata že nekaj mesecev težave. Veliko se prepirata, saj ima Tori težave z zaupanjem. Vedno sumi, da jo vara, on pa tega ne prenese več."

Tori in Dean sta se spoznala na snemanju leta 2005, ko sta bila oba še v prejšnjih zakonskih zvezah. Poročila sta se maja leta 2006, a je leta 2013 v javnost pricurljala novica, da je imel Dean afero, leto pozneje pa je nezvestobo priznal tudi sam. Zakonca imata pet otrok: 14-letnega Liama, 9-letnega Finna in 4-letnega Beaua ter 13-letno Stello in 9-letno Hattie. Dean ima še 22-letnega sina Jacka iz prejšnjega zakona.