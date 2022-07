Mož umorjene srbske pevke Jelene Marjanović obsojen na 40 let zapora

Nenadna in kruta smrt srbske pevke Jelene Marjanović je pred šestimi leti pretresla njene oboževalce in celotno področje nekdanje skupne države. A zgodba je končno zaključena. Njen mož Zoran Marjanović je bil spoznan za krivega in je zato obsojen na 40 let zapora.

Obsojeni Zoran Marjanović je na dan Jelenine smrti poklical policijo in prijavil izginotje žene. Policistom je povedal, da je Jelena tekla po dravskem nabrežju v Borči, on pa je s hčerko počasi hodil za njo. Takrat je povedal, da mu je Jelena v nekem trenutku 'izginila izpred oči' in da ni vedel, kje je. Pot, po kateri je Jelena navadno rekreativno tekla, je namreč dolga nekaj kilometrov, in kot je takrat pričal, je mislil, da je tekla naprej.

Marjanović se je policiji zdel sumljiv že od začetka, saj je izginotje žene prijavil šele uro po tem, ko je opazil, da je izginila. Takrat so ga pridržali, a so ga po 48 urah izpustili. Ko so našli Jelenine posmrtne ostanke, je imela hude poškodbe glave, ki so, kot pišejo srbski mediji, patologe pustile brez besed.

V obtožnici piše, da je Zoran izkoristil Jelenino zaupanje in jo zvabil do vznožja nasipa ob kanalu, otrok pa je ostal na nasipu. Ko sta se spustila do kanala, je Zoran Jeleno najprej zabodel z ostrim predmetom v glavo in desni komolec. Jelena naj bi takrat začela bežati po travniku, kjer je izgubila superge in elastiko za lase. Marjanović jo je kmalu dohitel in jo večkrat udaril v glavo. Nato pa jo je utopil v kanalu.

Da bi vsem dokazal, da ni morilec, je Marjanović jeseni 2017 vstopil v resničnostni šov Zadruga. Šov je sicer po nekaj dneh zapustil.