Mož zvezdnice Nicki Minaj se je pozabil registrirati kot spolni prestopnik

Mož raperke Nicki Minaj se je na virtualnem zaslišanju izrekel za krivega, ker se je v zvezni državi Kalifornija pozabil registrirati kot spolni prestopnik. 43-letnik se bo moral januarja zaradi tega še enkrat zagovarjati pred sodiščem, ki bo to tudi odločilo, kakšna kazen ga bo zaradi prekrška doletela. Maksimalna kazen v takem primeru je deset let v zaporu in doživljenjski nadzor.

Kenneth Petty je bil marca 2020 aretiran, ker se ni pravočasno registriral med spolne prestopnike. Takrat je plačal varščino v višini nekaj več kot 84 tisoč evrov. Kazen ga je doletela po tem, ko so ga leta 2019 ustavili prometni policisti in v postopku ugotovili, da je Zoo v zvezni državi New York registriran kot spolni prestopnik. Ker se je 43-letnik preselil v Kalifornijo, bi se moral tudi tam registrirati, a se ni.

Pred enim mesecem je Jennifer Hough, ki naj bi jo Petty pred leti posilil, vložila tožbo proti Pettyju in njegovi ženi Nicki Minaj, v kateri zakonca obtožuje, da sta jo zastraševala in jo skušala prepričati, naj umakne svoje pričanje v zvezi s posilstvom.

Obtožnica zakonca bremeni tudi povzročanja čustvene stiske in podkupovanja. 38-letnica in njen mož naj bi Houghovi ponujala 422 tisoč evrov, če umakne svojo izjavo. "Če se sedaj zlažem in rečem, da sem se takrat zlagala, veste, kaj bo to povzročilo? Kaj bo to povedalo o meni mojima hčerama in sinovom?" je avgusta v izjavi dejala za The New York Times.