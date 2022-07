Mož zvezdnice serije One Tree Hill umrl po udaru strele

Igralka Bevin Prince , ki je med leti 2003 in 2012 igrala Bevin Mirskey v seriji One Tree Hill , se je morala soočiti s tragično izgubo moža. 33-letnega Williama Frienda je namreč med čolnarjenjem v Severni Karolini zadela strela, po 20 minut dolgem oživljanju pa mu ni bilo več pomoči. Igralka tregedije v javnosti še ni komentirala.

Pred dnevi je ganljivo objavo v spomnin na Frienda objavila igralka Odette Annable , ki je zapisala: "Will, pisanje tega se ne zdi resnično, predvsem zaradi tega, ker si šele začenjal. Ljubezen in življenje, ki si ga dajal moji najboljši prijateljici, je tisoče kilometrov, ki so naju ločevali, izničilo. Ko sedim v tvojem čudovitem domu in zrem v ocean, razmišljam o tem, kakšen dar si dal Bevin."

"Vsem, ki si jh poznal, si bil navdih in vsi smo opazovali strast, ki je gorela v tvoji duši. Stras za pomoč drugim, za kariero in iskanje sreče skupaj z Bevin in življenjem, ki sta si ga ustvarila v Sreverni Karolini. Bil si popoln zanjo v vseh pogledih. Podpiral si njene sanje, ob tebi se je počutila videno, občudoval si vsak njen delček in za vedno ti bom hvaležna, da sem lahko opazovala to ljubezen," je še zapisala zvezdnica serije Supergirl.

37-letnica, ki je trenutno ob svoji prijateljici v Severni Karolini, se je od prijatelja poslovila z besedami: "Pri samo 33 letih si odšel kot zvezdnik. Počivaj v miru, ti šarmanten, odštekan in lep Britanec, ki je ljubil Ameriko. Rada te imam."