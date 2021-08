Moža Nicole Kidman ne motijo ženini ljubezenski prizori

Nicole Kidman je v pogovorni oddaji Daily Pop povedala, da se njen mož, country pevec Keith Urban , ne počuti ogroženega, ko ona s svojimi velikokrat zelo privlačnimi soigralci snema ljubezenske prizore. "Moj mož je umetnik, zato vse to razume in se v to ne vpleta. Serijo vidi šele na koncu, s sveže perspektive, ko je že popolnoma zmontirana. Ne bere scenarijev, ne ve niti, kaj se dogaja na snemanju. Ima svojo kariero, ki ga popolnoma zaposluje. Ne ve veliko o tem, kar v resnici počnem."

Avstralska zvezdnika sta se poročila leta 2006, skupaj pa imata dve hčeri, 13-letno Sunday Rose in 10-letno Faith Margaret. Nicole ima z z bivšim možem Tomom Cruisom še dva starejša posvojena otroka, 28-letno Isabello in 26-letnega Connorja. Lani je za revijo WSJ spregovorila o tem, kako usklajuje družinsko življenje in službo. "Razvit imam sistem, ki družino drži skupaj. Ko Keith ne potuje, je veliko lažje. Naslednje leto bo na turneji, zato preprosto ne bom toliko delala. Če postane življenje neuravnoteženo, to spremeniva. Nimava odgovorov, veva le to, da ne bova ogrozila sebe." Tudi 53-letni Keith se je v pogovoru za Times dotaknil življenjskega sloga svoje družine. "Živimo v različnih mestih – med Nashvillom in Londonom – zato smo navajeni, da nimamo posebne strukture. Vse temelji na tem, ali dela Nic ali delam jaz, " je dejal.