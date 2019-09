Moža skrbi za njeno varnost in duševno zdravje v zaporu

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje, Felicity Huffman , je ena od vpletenih v goljufivo zaroto, s katero so starši svojim otrokom omogočili vpise na elitne ameriške univerze. Svojo krivdo je v začetku letošnjega leta že priznala, zdaj pa je bila obsojena na 14 dni zapora , opraviti mora 250 ur družbeno koristnega dela in plačati globo.

Njenega moža Williama H. Macyja zdaj skrbi za njeno varnost in duševno zdravje, medtem ko se ona pripravlja na odhod v zapor. Vir blizu družine je za People povedal, da je Macy vesel, da sta aretacija in sojenje zaključena, saj je vse skupaj močno obremenilo njegovo ženo in celotno družino. "Iz prve roke lahko pove, kako težka je bila ta izkušnja," je pojasnil vir. "Skozi celoten proces jo je podpiral in ščitil," je še dodal.

Igralec je za tuje medije še povedal, da njegova žena zaradi aretacije ne more najti dela, njuna hčer se je za eno leto izpisala s fakultete, najmlajša hčer, ki je še vedno v srednji šoli, pa obiskuje terapije. "Felicity zdaj išče načine, kako bi se oddolžila za svojo napako in se osredotoča na hčerki, ki jima pomaga prebolevati celotno situacijo," je še dejal Macy.