Možu javno povedala: Moja muza si, vedno mi greš na živce in me jeziš

Slavno zvezdno sta ji podelili Ellen DeGeneres in Kerri Kenney - Siver , dogodek pa je vodila vodja hollywoodske gospodarske zbornice Rana Ghadban . Pri zbornici so pred podelitvijo zvezde dejali, da so veseli, ker se jim bo pridružila Pink: ''Vznemirjeni smo, ker bomo počastili eno najpopularnejših umetnic na svetu, Pink. Je unikatna zvezdnica, ki te vedno pusti v evforičnem stanju ... ''

In Pink vsekakor je unikatna. Glasbenica, znana po svojih energičnih nastopih, je do sedaj ustvarila številne hite in dokazala, da ji ležijo tako balade kot živahen pop rock. Njeni javni nastopi ponavadi vedno izstopajo po njenem pristnem nasmehu in številnih izjavah brez dlake na jeziku. Ob prejemu prestižne zvezde se je prav tako zahvalila na unikaten način: svojemu možu Careyu Hartu, ki jo je spremljal na slovesnosti, je pred vsemi povedala, da ji gre vedno na živce. ''Moj soprog ... Tako je prisrčen. On je moja muza in če me ne bi vedno znova razjezil in mi šel na živce, zdaj ne bi imela veliko povedati.'' Nato se je obrnila k njemu in mu dejala: ''Če ne bi bilo tebe, danes ne bi stala tukaj. Ostani takšen, kot si.'' Pink je nato namenila nekaj besed tudi svojima dvema otrokoma: ''Moja otroka ... Vidva sta moji zvezdi in brez vaju ne bi sijala.''

Njena zahvala bližnjim je bila pospremljena tudi z govorom, v katerem je poudarila, kako pomembno je, da posameznik vedno verjame vase in v svoje sposobnosti: ''To je nerealno. Ko pomislim na smer, ki jo je ubrala moja kariera, lahko rečem, da je bilo vse skupaj zagotovo zanimivo potovanje. Prvo založniško pogodbo sem podpisala pred 23 leti, zdaj pa sem stara 23 in pol (smeh) ... To je noro. Največjo moč ima tisti, ki verjame vase – ne boste nujno najboljši, najlepši, najvišji, najbolj zabavni, najbolj talentirani ali karkoli drugega, kar si govorite, da niste ... A če ste dovolj trmasti in trdo delate ter nikoli ne odnehate, vas nihče nikoli ne bo presegel. Današnji dan je časten. Današnji dan potrjuje moje besede.''

Njen soprog je na svojem Instagramu kasneje objavil skupno družinsko fotografijo, na kateri štiričlanska družina z nasmeškom pozira fotografskim objektivom in poleg pripisal: ''Super izkušnja je bilo opazovati, kako je 'ženička' prejela svojo zvezdo na pločniku slavnih. Ponosen sem nate, draga.''