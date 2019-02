Mr. Bean si bo vzel leto dni premora in postal 'varuška'

Rowan Atkinson se bo poslovil od igralstva in pazil na hčerko

Viri blizu Atkinsonu so dejali, da gre z njegove strani nedvomno za zelo lepo gesto, saj se je sam v dolgih letih igralske kariere že uveljavil in ustvaril prepoznaven 'imidž', medtem ko je njegova partnerica trenutno vzhajajoča zvezda igralske scene.

Igralska kariera njegove 29 let mlajše partnerice je začela cveteti, ko se je v seriji The Windsors pojavila v vlogi vojvodinje Kate Middleton.

Atkinson ima iz preteklega zakona s Sunetro Sastry dva otroka: 26-letnega sina Benjamina Atkinsona in 24-letno hčerko Lily Sastry. Njegov zakon s Sunetro je trajal 25 let, od leta 1990 do leta 2015.