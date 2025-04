Mr. Beast razočaral svoje oboževalce: Zahtevamo vračilo denarja!

Gostje, kot je David Yacksyzn, domačin iz Las Vegasa, so povedali, da je vse skupaj na njih pustilo izjemno slab vtis. "Zaradi tega je Las Vegas videti slab. Zaradi tega je Resorts World videti slab. Zaradi tega je Mr. Beast videti slab. To je grozna izkušnja," je dejal Yacksyzn in dodal: "Dali so nam izkušnjo, res slabo." Eden od gostov naj bi celo predlagal, da bi sprožili pravne postopke, in ostale udeležence zaprosil za sodelovanje.

Mr. Beast se je po poročanju News 4 opravičil enemu od gostov in se dotaknil pereče tematike. Dejal je, da se njegova ekipa že ukvarja s težavami in da bi se rad oddolžil vsem oškodovanim ter jih menda v opravičilo povabil v svoj studio.

26-letnik je zaslovel s svojimi videoposnetki, ki slovijo po različnih izzivih, kjer imajo udeleženci možnost osvojiti ogromne vsote denarja. Dobrodelno usmerjeni Američan z denarjem pomaga pomoči potrebnim, ustanovil pa je tudi svojo filantropijo.

V zadnjem videoposnetku, ki ga je objavil na omenjeni platformi, je odletel v Kenijo, kjer je sprožil obsežno humanitarno pobudo za izboljšanje izobraževalne infrastrukture v premalo oskrbljenih skupnostih in jih preskrbel s hrano. S svojimi pomočniki je med drugim zgradil moderno kuhinjo, vgradil vodni zbiralnik in jim podaril traktor ter tovornjak, s katerima si bodo lahko pomagali tudi v prihodnje.