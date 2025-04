Pretresljive fotografije doma pokojnega Gena Hackmana

Policijski urad Santa Fe je delil pretresljive fotografije doma Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, ki so ju pred meseci našli mrtva v njuni hiši. Razkošna hiša je bila natrpana z različno šaro, njune stvari pa so bile nametane po sobah ogromne hiše. 65-letnica je umrla zaradi hantavirusnega pljučnega sindroma (HPS), bolezni dihal, ki jo povzroča izpostavljenost okuženim glodavcem, več njih pa so našli po njunem ogromnem posestvu.

Osupljivi posnetki telesnih kamer so razkrili stanje domovanja ikoničnega igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, ki so ju pred meseci našli mrtva v njuni hiši. Pretresljive fotografije so ponudile vpogled v njune zadnje dni življenja v razkošni, a natrpani hiši v Santa Feju. Policisti okrožja so med pregledom hišnih prostorov našli mrtva zakonca. "Pravijo, da sta bila zelo zasebna človeka," je kasneje dejal eden od policistov.

Deli hiše so bili videti neurejeni, obdani z oblačili, pometanimi naokoli po stolih, obleke iz pralnice so bile natlačene v vrečkah in pospravljene v omarah, medtem ko je na pultu ostalo nekaj gnilega sadja in zelenjave. Izstopala je tudi prevleka za vzglavnik, na kateri je bilo videti sledi krvi. Kljub močno razmetanemu delu hiše pa je bil preostanek posestva videti zelo čist in skoraj nedotaknjen. Pristojni organi so našli tudi sporočila pokojne 65-letnice, ki se je bala, da njen mož boleha za covidom-19. "Torej, G se je danes zbudil s simptomi, podobnimi gripi/prehladu, opravila sva test na covid, negativen je," je napisala neznanemu prejemniku in dodala: "Toda zaradi prevelike previdnosti bi moral jutri odpovedati prijavo in jo ponovno rezervirati, recimo čez nekaj tednov, zadnji teden februarja, če bo kaj na voljo ... Hvala!" Poročilo o preiskavi, ki ga je v torek pridobil TMZ, je pokazalo, da je Arakawova raziskovala simptome omenjene bolezni in da je pred smrtjo razmišljala o iskanju zdravniške oskrbe za svojega slabotnega moža. 95-letni zvezdnik je umrl na svojem domu zaradi bolezni koronarnih arterij, h kateri je prispevala Alzheimerjeva bolezen. Za njegovo soprogo pa je bil usoden hantavirusni pljučni sindrom (HPS), bolezen dihal, ki jo povzroča izpostavljenost okuženim glodalcem. Enega od treh psov para, Zinno, so prav tako našli mrtvega, zaklenjenega v zaboju blizu njenega telesa.

Na posestvu so našli gnezda glodavcev

Blizu poslopja hiše so našli gnezda in nekaj mrtvih glodavcev. Zapisi oddelka za javno zdravje Nove Mehike, ki jih je pridobil BBC News, so dokumentirali živali v osmih samostojnih stavbah njunega posestva. V treh garažah so našli iztrebke glodavcev, žive glodavce, mrtve glodavce in gnezdo glodalcev, poleg tega pa še iztrebke glodavcev v dveh manjših zunanjih hišicah in treh lopah. Postavljene so bile tudi pasti, opazili pa so jih tudi v zapuščenih vozilih in kmetijskih strojih.