MrBeast v Uzbekistanu potreboval pomoč policije

Priljubljeni ameriški YouTuber MrBeast, čigar pravo ime je Jimmy Donaldson, je pred kratkim prispel v Uzbekistan, kjer je obiskal Taškent in Samarkand. A takšnega navdušenja oboževalcev očitno ni pričakoval. Na družbenih omrežjih je razkril, da so množice ljudi obkrožale njegov avtomobil in mu oteževale premikanje po ulicah. Po njegovih besedah mu je v nekem trenutku sledilo več kot tisoč ljudi, zaradi česar je pri premikanju po mestu potreboval tudi pomoč policije.

MrBeast na svojem Instagram profilu delil posnetke množice oboževalcev. FOTO: Instagram

Čeprav se je oboževalcem zahvalil za izjemno podporo, je priznal, da je množičen odziv povzročal težave njegovi snemalni ekipi. Omenil je celo možnost predčasnega odhoda, saj ni želel dodatno obremenjevati lokalnih oblasti. Kmalu so se pojavile govorice, da je zaradi navala odpovedal obisk mest Buhara in Hiva ter se predčasno odpravil proti letališču.

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Organizatorji obiska so ugibanja zanikali in pojasnili, da je bil njegov tridnevni obisk že od začetka načrtovan le za Taškent in Samarkand. MrBeast je tako Uzbekistan zapustil v nedeljo, njegova snemalna ekipa pa je pot nadaljevala proti Buhari in Hivi, kjer bo posnela tamkajšnje zgodovinske znamenitosti. V Buhari so se medtem že zbirali oboževalci, ki so upali, da bodo srečali spletnega zvezdnika, zato je morala policija pojasniti, da ga v mestu ni.