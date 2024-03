'Eden najtežjih izzivov': MrBeast obiskal hrvaško 'zapuščeno mesto'

Produkcijska ekipa, ki jo je sestavljajo 70 članov, je med 24. in 31. januarjem snemala izziv v Kuparih pri Dubrovniku. V zalivu stoji sedem propadajočih hotelov, izmed katerih je bil najstarejši zgrajen leta 1920. Hotelski kompleks je zapuščen od hrvaške osamosvojitvene vojne leta 1991.

Ekipa je MrBeastu in njegovim prijateljem zagotovila osnovne potrebščine, vključno z vodo, hrano in spalnimi vrečami. V razpadajoči stavbi so si uredili tabor, ponoči pa so bili izpostavljeni hudemu mrazu. Zaloge so sčasoma začele kopneti, od izziva pa sta odstopila dva člana skupine. Sedemdnevni izziv sta tako dokončala le MrBeast oz. Jimmy Donaldson in njegov prijatelj. Iz 'zapuščenega mesta' ju je na koncu rešil helikopter.