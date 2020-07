Mrliški list potrjuje, da je Naya Rivera utonila v nekaj minutah

Britanski tabloidni medij Daily Mail je dobil vpogled v mrliški list pokojne igralke Naye Rivera , najbolj znane po vlogi v seriji Glee . Navajajo, da v mrliškem listu piše, da je zvezdnica utonila in posledično umrla v le nekaj minutah. Po poročanju britanskega medija so pristojni zaključili, da je igralka umrla naravne smrti in da ni posledic nasilnega dejanja. Njene posmrtne ostanke pa so odkrili nekaj dni po tem, ko so njenega sina našli samega na čolnu sredi jezera.

Naya se je odpravila na izlet s svojim štiriletnim sinom Joseyjem Dorseyjem. Dečka so našli samega na čolnu, bil je zavit v brisačo in je spal. Nosil je rešilni jopič, znakov, da bi ga nosila tudi Naya, ni bilo. Takrat je pristojnim organom povedal, da je mama "šla plavat" in se ni vrnila. Pristojni so igralko iskali skoraj šest dni in jo potem končno tudi našli. Hkrati pa so morali opozarjati, naj njeni svojci, prijatelji in oboževalci ne hodijo na prizorišče z namenom, da bi pomagali.