Mu je s četrto ženo končno uspelo?

Legendarni britanski komik John Cleese bo letos star 80 let, zdi pa se mu, da je s četrto ženo Jennifer Wade, ki je stara 47 let, končno "zadel terno". Povedal je, da se ob njej počuti star 43 let, obenem pa si želi, da bi bil dejansko toliko star.

John Cleese meni, da mu je s četrto ženo Jennifer Wade "končno uspelo", ob njej pa se počuti pol mlajšega. FOTO: AP Britanski smeško, član kolektiva Monty Python, 79-letni John Cleese, se je s 47-letno ženo Jennifer Wade poročil na razkošni poroki leta 2012. Po treh propadlih zakonih in veliko plačanih milijonih pa se mu zdi, da je tokrat končno našel "tisto pravo". Dejal je, da se ob njej počuti pol mlajšega, čeprav se njegov 80. rojstni dan nezadržno približuje. "Četrta žena, končno mi je uspelo, da sem pravilno izbral! Res priporočam, če najdete ženo, ki vam je všeč ... 80 let. Ne morem verjeti. Ne počutim se toliko starega. Počutim se star 43 let, kar si tudi želim, da bi bil. Zdaj vem precej bolje, kako svet deluje. Ključ je v tem, da uvidiš, da je pomembno zelo malo stvari. Majhno število ljudi, sreča ljudi okoli tebe," je povedal v oddaji Lorraine. Govoril je tudi o zabavi za 80 let. "Da, da, poskrbel bom, da tam ne bo članov Monty Python, nočem imeti tam ostarelih vitezov, ki postopajo naokoli," se je pošalil. Cleese se je leta 1968 poročil s Connie Booth, s katero ima 43-letno hčerko Cynthio, skupaj pa sta ustvarila slovito serijo Fawlty Towers (Hotel poldruga zvezdica). Po desetih letih sta se ločila, a sta ostala prijatelja. Potem se je leta 1981 poročil z Barbaro Trentham, s katero je leta 1984 dobil hčerko Camillo, ločila pa sta se leta 1990. Leta 1992 se je poročil s psihoterapevtko Alyce Faye Eichelberger, ločila pa sta se leta 2008. Cleese je postal "zloglasno znan" tudi po tem, da je prvim trem ženam skupno moral izplačati skoraj 28 milijonov evrov odškodnine, pred leti pa se pošalil, da"vsem nekdanjim ženam želi smrt". 80-letnico bo dočakal 27. oktobra letos.