Turški zvezdnik iskreno o velikem razočaranju iz mladosti

Murat Ünalmışv uspešnici Vedno tvoja igra Demirja Yamana, edinca in naslednika vplivne družine Yaman.

"V bistvu Demir Yaman simbolizira nekoga, ki ne ve, kaj sta šibkost in revščina in sebe vidi kot zelo pomembnega, mogočnega. Demir je zaljubljen v Züleyho, ampak to je obsedena ljubezen. Demirjeva ljubezen ni resnična ljubezen. Je bolezen, obsedenost," o svojem liku pove Murat, ki je v živo veliko bolj simpatičen kot v vlogi, ki mu je bila dodeljena. Ker se serija dogaja v letu 1970, so snemanja v turškem mestu Adana za celotno ekipo in igralce še posebej velik izziv. Še posebej v vročih dneh, ko se živo srebro dvigne tudi do 40 stopinj Celzija. Kar je za Murata, ki ne prenaša najbolje vročine, še posebej naporno.