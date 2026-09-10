Musk zaradi kritičnega dokumentarnega filma o svojem življenju grozi s tožbo

Film prikazuje najbogatejšega človeka na svetu, Elona Muska kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega in na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.
Musk film označuje za napadalni izdelek, njegovi odvetniki pa so producentom že zagrozili s pravnimi ukrepi zaradi navedb, da naj bi Musk s sateliti Starlink vplival na ameriške predsedniške volitve leta 2024, poroča Hollywood Reporter.
V pismu, naslovljenem na produkcijsko hišo Jigsaw Productions, Muskov odvetnik Alex Spiro navaja, da so poskušali stopiti v stik s predstavniki produkcije in jih pozvali, naj jim omogočijo predstavitev dejstev v okviru običajnega postopka preverjanja informacij, vendar niso sodelovali. Spiro je dodal, da so sicer odločni zagovorniki prvega amandmaja o svobodi govora in spoštujejo novinarski proces, vendar naj bi bilo po njihovem mnenju jasno, da namen filma ni iskanje resnice.
Odvetnik je produkcijo že pred objavo opozoril, da je namigovanje o Muskovem vplivanju na volitve z uporabo Starlinka napačno ter da so informacije, ki naj bi to zavračale, javno dostopne. Starlink ni bil povezan s štetjem glasov, je zapisal in dodal, da so volilni uradniki v več zveznih državah, neodvisni strokovnjaki za kibernetsko varnost in preverjevalci dejstev že novembra 2024 javno zavrnili trditve o prirejanju volitev s pomočjo Starlinka.
Spiro je navedel, da se lahko pričakuje sodni postopek in je producentom ter drugim sodelujočim pri filmu poslal uradno pravno opozorilo, ki velja za režiserja Alexa Gibneyja, Jigsaw Productions, televizijsko mrežo HBO, distributerja Bleecker Street, Universal ter druge.
Jigsaw Productions je v odzivu na pismo branila Gibneyjevo delo in poudarila njegov sloves raziskovalnega dokumentarista. "Filmi Alexa Gibneyja so dosledno prepoznani po poglobljenih in na dejstvih temelječih raziskavah vplivnih osebnosti in korporacij, skupaj z njegovim drznim in privlačnim režijskim slogom," so sporočili.
Musk je v zadnjih dneh tudi sam večkrat napadel dokumentarec na družbenem omrežju X. Gibneyja je obtožil, da je film namenoma zasnoval kot napad nanj. "Gibney se je namenoma lotil ustvarjanja napadalnega izdelka in nima prav nobene integritete," je zapisal Musk. Režiserja je v drugi objavi označil za človeka brez integritete z noro dolgočasnimi filmi. Dokumentarec Musk bo v ZDA na ogled od 16. oktobra.
Alex Gibney je priznan ameriški režiser in producent dokumentarnih filmov, ki je znan po svojem poglobljenem raziskovalnem pristopu. Leta 2008 je prejel oskarja za najboljši dokumentarni celovečerni film z naslovom Taxi to the Dark Side. Njegova dela pogosto obravnavajo kompleksne teme, kot so politična korupcija, korporativne malverzacije in kontroverzne osebnosti, pri čemer se osredotoča na razkrivanje sistemskih nepravilnosti skozi obsežno arhivsko gradivo in intervjuje.
Prvi amandma k ustavi ZDA je ključni del Listine o pravicah, ki državljanom zagotavlja temeljne svoboščine. Med drugim prepoveduje kongresu sprejemanje zakonov, ki bi omejevali svobodo govora, svobodo tiska, svobodo mirnega zbiranja ali pravico do peticij vladi. V kontekstu pravnih sporov glede medijskih vsebin se pogosto sklicuje nanj kot na zaščito pred cenzuro, saj novinarjem in ustvarjalcem omogoča kritično poročanje o javnih osebnostih, tudi če je to poročanje za te osebe neprijetno ali žaljivo.
Starlink je satelitska konstelacija v nizki zemeljski orbiti, ki jo razvija podjetje SpaceX, katerega ustanovitelj je Elon Musk. Sistem je zasnovan tako, da zagotavlja hiter in zanesljiv dostop do interneta tudi na najbolj odročnih območjih sveta, kjer tradicionalna infrastruktura ni na voljo. Zaradi svoje globalne razsežnosti in pomembnosti za komunikacijo v kriznih razmerah, kot so naravne nesreče ali oboroženi spopadi, je Starlink pogosto predmet razprav o vplivu zasebnih tehnoloških podjetij na geopolitične odnose in nacionalno varnost držav.
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