Musk zaradi kritičnega dokumentarnega filma o svojem življenju grozi s tožbo

Film prikazuje najbogatejšega človeka na svetu, Elona Muska kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega in na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.

Musk film označuje za napadalni izdelek, njegovi odvetniki pa so producentom že zagrozili s pravnimi ukrepi zaradi navedb, da naj bi Musk s sateliti Starlink vplival na ameriške predsedniške volitve leta 2024, poroča Hollywood Reporter.

V pismu, naslovljenem na produkcijsko hišo Jigsaw Productions, Muskov odvetnik Alex Spiro navaja, da so poskušali stopiti v stik s predstavniki produkcije in jih pozvali, naj jim omogočijo predstavitev dejstev v okviru običajnega postopka preverjanja informacij, vendar niso sodelovali. Spiro je dodal, da so sicer odločni zagovorniki prvega amandmaja o svobodi govora in spoštujejo novinarski proces, vendar naj bi bilo po njihovem mnenju jasno, da namen filma ni iskanje resnice.

Odvetnik je produkcijo že pred objavo opozoril, da je namigovanje o Muskovem vplivanju na volitve z uporabo Starlinka napačno ter da so informacije, ki naj bi to zavračale, javno dostopne. Starlink ni bil povezan s štetjem glasov, je zapisal in dodal, da so volilni uradniki v več zveznih državah, neodvisni strokovnjaki za kibernetsko varnost in preverjevalci dejstev že novembra 2024 javno zavrnili trditve o prirejanju volitev s pomočjo Starlinka.