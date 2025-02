Muskova bivša ob zdravstveni krizi njunega otroka: Javi se, Elon

Nekdanja partnerica Elona Muska je očeta svojih otrok na družbenem omrežju pozvala k odzivnosti. Grimes, s katero ima milijarder tri otroke, je zapisala, da gre za zdravstveno zadevo, ki zahteva takojšnjo pozornost. Pevka je med drugim, v zdaj že izbrisanih objavah, prav tako sporočila, da ji je žal da mora to početi javno in priznala, da nikakor ne more dobiti njegove pozornosti.

Po tem, ko je pred dnevi z Elonom Muskom besedno preko družbenih omrežji obračunala pisateljica, ki trdi, da mu je rodila 13. otroka, se je sedaj javno oglasila tudi njegova nekdanja partnerica, ki ga je rotila, naj se z njo pogovori o zdravstveni krizi njunega otroka. V nizu sedaj že izbrisanih objav na omrežju X je Grimes po poročanju Peopla sprva Muska prosila, naj se odzove. 36-letnica je nadaljevala: "Žal mi je, da to počnem javno, vendar ni več sprejemljivo ignorirati te situacije. To zahteva takojšnjo pozornost." O čem natanko teče beseda, ni pojasnila.

"Če se nočeš pogovarjati z mano, lahko prosim določiš ali najameš nekoga, ki se lahko, da bomo lahko napredovali pri reševanju tega. To je nujno, Elon," je v naslednji, prav tako izbrisani objavi dejala pevka. Pozneje je odgovorila uporabniku družbenega omrežja, ki je dejal, da javnost verjetno ne bo izboljšala njune situacije. "Ne delim nobenih podrobnosti, vendar se ne odzove na SMS ali e-pošto in preskočil je vsako srečanje in najin otrok bo trpel vse življenje, če se ne bo odzval čim prej," je odgovoril Grimes in dodala: "Zato potrebujem, da se že za vraga odzove in če moram izvajati javni pritisk, potem mislim, da smo pri tem." V komentarju jo je eden od uporabnikov omrežja X vprašal, ali je svojega sina peljala k pediatru in prejela drugo mnenje, na kar je odgovorila "da". Musk pevki v času pisanja tega sporočila ni javno odgovoril. "Namesto da bi bil prisoten v življenju svojih otrok, bi raje tvital meme," je povedal vir blizu Muska za People. Musk in Grimes sta bila prvič povezana maja 2018. Njuna zveza je imela kar nekaj vzponov in padcev, leta 2022 pa sta jo dokončno prenehala. Skupaj imata tri otroke. Štiriletnega sina X AE A-XII. Septembra 2021, tri mesece po razhodu, sta se preko nadomestne matere razveselila hčerke Exe Dark Sideræl Musk, ki je dobila vzdevek Y. Leto kasneje pa sta se razveselila še tretjega otroka Taa Techna Mechanicusa.

To ni prvič, da je Grimes javno pozvala očeta svojih otrok preko platforme, katere lastnik je. V začetku tega meseca se je obrnila na nekdanjega partnerja, ki je X Æ A-Xii odpeljal v Ovalno pisarno, in razkrila, da je za to izvedela naključno prek naključnega uporabnika omenjenega omrežja."Ne bi smel biti tako izpostavljen v javnosti," je zapisala na X in dodala:"Tega nisem videla, hvala, ker ste me opozorili. Ampak vesela sem, da je bil vljuden."