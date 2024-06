Muskova dvakratna nekdanja žena dahnila da igralcu filma Pravzaprav ljubezen.

Po treh letih zveze sta pred oltar stopila igralca Talulah Riley in Thomas Brodie-Sangster. O poroki je prvi poročal angleški tabloid The Sun, ki se je dokopal tudi do prvih fotografij obreda, za katerega je igralka po poročanju nadela satenasto belo obleko z voluminoznim krilom, medtem ko je igralec nosil pisano obleko s sivimi hlačami na črte in suknjič z rožnatim potiskom.