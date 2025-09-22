Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tuja scena

Muskova hči Vivian trdi, da je finančno neodvisna od očeta

Los Angeles, 22. 09. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
22

Vivian Wilson, hči ustanovitelja Tesle in najbogatejšega človeka na svetu, Elona Muska, je nedavno iskreno spregovorila o svojem finančnem stanju in razkrila, da je neodvisna in sama služi za svoje preživetje. 21-letnica, ki je v začetku letošnjega leta prvič stopila na modno pisto in začela manekensko kariero, sicer ni v najboljšem odnosu z očetom.

Odtujena hči Elona Muska, Vivian Wilson, je po začetku manekenske kariere spregovorila o svojem finančnem stanju in razkrila, da sama skrbi za svoje preživetje. 21-letnica je na okrogli mizi v organizaciji revije Teen Vogue dejala, da ne služi s tem, da je zaslovela, njena želja pa je, da bi nekega dne nastopila v resničnostnem šovu.

Vivian Wilson trdi, da je finančno neodvisna od očeta.
Vivian Wilson trdi, da je finančno neodvisna od očeta. FOTO: Profimedia

"Sem finančno neodvisna. Služim svoj denar. Ljudje imajo svoje domneve, s čimer se moram soočati," je povedala 21-letnica, ki je krasila naslovnico omenjene revije in dodala: "S slavo nisem zaslužila ničesar. Nič dolarjev in nič centov. V glavah mnogih ljudi živim brez najemnine."

Preberi še Hči Elona Muska brez bajne vsote denarja: Živim s sostanovalci

 Vivian je o svojem finančnem stanju spregovorila že v začetku meseca, ko je za The Cut povedala, da mnogo ljudi domneva, da ima veliko denarja, v resnici pa živi z več cimri, da lahko varčuje."Na razpolago nimam na stotisoče dolarjev. Moja mama je bogata, a dejstvo je, da ima drugi od staršev nepredstavljivo bogastvo," je povedala o premoženju staršev. Ob tem je iskreno dejala, da nima želje postati tako premožna kot je Musk, a se zaveda, da ima veliko srečo kot večina ljudi njene starosti v Los Angelesu.

Hči Elona Muska pravi, da sama služi svoj denar.
Hči Elona Muska pravi, da sama služi svoj denar. FOTO: Profimedia

Wilson, ki se je lastniku omrežja X rodila v zakonu z Justine Wilson, se je večkrat obdregnila ob očetovo vzgojo svojih otrok. Dejala je, da milijarder, ki ima 14 otrok s štirimi ženskami, ni družinski človek in ga označila za 'serijskega prešuštnika, ki noče nehati prekleto lagati' o lastnih otrocih.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
elon musk vivian wilson oče hči finančno neodvisna
Naslednji članek

Manekenka Karlie Kloss se je razveselila hčerke

SORODNI ČLANKI

Transspolna hči Elona Muska o njegovih načrtih za Mars: To se ne bo zgodilo

Transspolna hči Elona Muska očetu: Nisi videti dobro

Transspolna hči Elona Muska nad očeta: Mislil je, da bom tiho, a ne bom

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hegel
22. 09. 2025 16.42
tej transi so res en velik suffer.
ODGOVORI
0 0
Partapaki
22. 09. 2025 16.29
+0
Mja no, zgleda boljs ženska ko marsikera ženska..
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1928547
22. 09. 2025 16.20
+0
meni se rodi Sin... tranzira v "nekaj" ... a je sedaj moj sin ali ne???
ODGOVORI
1 1
Morgoth
22. 09. 2025 16.17
-1
Prej je pljuval po očetu, zdaj ga pa fehtari za denar...🤡😂
ODGOVORI
1 2
zurc
22. 09. 2025 16.20
+0
tako se napiše ,pljuval in ne pljuvala
ODGOVORI
1 1
Victoria13
22. 09. 2025 16.13
+2
A to je tista, ki si je spemenila ime priimek in spol....ni čudno, da ni v dobrih odnosih z očetom.
ODGOVORI
5 3
Drugorazredni Turk
22. 09. 2025 16.12
+8
Bodimo korektni, tip v zenskih oblacilih je..
ODGOVORI
9 1
Mikl
22. 09. 2025 16.05
+7
Transđenderka .. res je že tolk v lajfu naredila da si zasluzu svojih par minut na naslovnici priznane slovenske spletne revščine
ODGOVORI
8 1
zurc
22. 09. 2025 16.03
+9
21letnik
ODGOVORI
9 0
GAYPROPAGANDA
22. 09. 2025 16.06
-6
21 letnica....če ne razumeš kaj to transspolnost je si preberi malo literature! Večno je bila ženska, le rojena v napačnem telesu!
ODGOVORI
2 8
Mikl
22. 09. 2025 16.09
+7
daj ne lapaj ... se predno bo 40 dopolnil bo poiskal sreco na vrvici
ODGOVORI
8 1
GAYPROPAGANDA
22. 09. 2025 16.11
-7
Salome ima že 55 let pa je srečna! Nimaš pojma! Spet neka desna propaganda proti trans osebam!
ODGOVORI
2 9
sseebbaa
22. 09. 2025 16.15
+4
in dolfi je imel prašek za takšne bolezni
ODGOVORI
4 0
Teleport
22. 09. 2025 16.21
+3
Ga, kaj to pomeni, da se je pred rojstvom postavil/a v napačno vrsto?
ODGOVORI
3 0
zurc
22. 09. 2025 16.22
+2
greška narave ,če ne bi narava dopustila da se razmnoži ,ta se ne more
ODGOVORI
2 0
JOKS klub
22. 09. 2025 15.56
+3
ja itak mi smo pa banane
ODGOVORI
3 0
JOSEPH HAYDN
22. 09. 2025 15.55
+8
Eden najboljših dokazov, da "sprememba" spola ne prinese sreče
ODGOVORI
9 1
GAYPROPAGANDA
22. 09. 2025 16.02
-4
NIti bogastvo, ki ga ima njen oče!
ODGOVORI
1 5
zurc
22. 09. 2025 16.26
+2
njegov oče se ne pritožuje nad življenjem
ODGOVORI
2 0
bb5a
22. 09. 2025 14.54
+7
In znana je zato ker kaj? Je znan oče, če ne neb blo bič od nič od viveka...
ODGOVORI
7 0
veneti
22. 09. 2025 14.48
+7
lol neodvisna verjetno dela v fabriki. eni živijo v svojem svetu
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256