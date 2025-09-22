Muskova hči Vivian trdi, da je finančno neodvisna od očeta

Vivian Wilson, hči ustanovitelja Tesle in najbogatejšega človeka na svetu, Elona Muska, je nedavno iskreno spregovorila o svojem finančnem stanju in razkrila, da je neodvisna in sama služi za svoje preživetje. 21-letnica, ki je v začetku letošnjega leta prvič stopila na modno pisto in začela manekensko kariero, sicer ni v najboljšem odnosu z očetom.

Vivian Wilson trdi, da je finančno neodvisna od očeta. FOTO: Profimedia icon-expand

"Sem finančno neodvisna. Služim svoj denar. Ljudje imajo svoje domneve, s čimer se moram soočati," je povedala 21-letnica, ki je krasila naslovnico omenjene revije in dodala: "S slavo nisem zaslužila ničesar. Nič dolarjev in nič centov. V glavah mnogih ljudi živim brez najemnine."

Vivian je o svojem finančnem stanju spregovorila že v začetku meseca, ko je za The Cut povedala, da mnogo ljudi domneva, da ima veliko denarja, v resnici pa živi z več cimri, da lahko varčuje."Na razpolago nimam na stotisoče dolarjev. Moja mama je bogata, a dejstvo je, da ima drugi od staršev nepredstavljivo bogastvo," je povedala o premoženju staršev. Ob tem je iskreno dejala, da nima želje postati tako premožna kot je Musk, a se zaveda, da ima veliko srečo kot večina ljudi njene starosti v Los Angelesu.

Wilson, ki se je lastniku omrežja X rodila v zakonu z Justine Wilson, se je večkrat obdregnila ob očetovo vzgojo svojih otrok. Dejala je, da milijarder, ki ima 14 otrok s štirimi ženskami, ni družinski človek in ga označila za 'serijskega prešuštnika, ki noče nehati prekleto lagati' o lastnih otrocih.