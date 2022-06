Muskovemu otroku odobrili spremembo spola, imena in priimka

Otrok miljarderja Elon Muska je uradno spremenil svoj spol, ime in priimek iz Xavierja Muska v Vivian Jenna Wilson , poroča TMZ . Spremembo je sodnik v Los Angelesu odobril le nekaj dni po vložitvi prošnje. Vivian tako ne nosi več očetovega priimka, s katerim ne želi biti povezana, ampak je za priimek izbrala dekliški priimek matere Justine Wilson , ki je bila z lastnikom Tesle poročena od leta 2000 do 2008.

Spomnimo, da je Muskova transspolna hči v torek vložila zahtevo za spremembo spola in imena, saj je želela biti uradno priznana kot ženska. Ob tem je na dokumentih, ki jih je pridobil ameriški tabloid, pri pojasnilu za spremembo imena in priimka zapisala: "Spolna identiteta in dejstvo, da ne živim več z očetom in z njim ne želim biti povezana v kakršni koli obliki."