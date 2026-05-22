Mussolinijeva vnukinja zmagala v šovu Big Brother

Alessandra Mussolini je po dramatični razglasitvi uradno postala zmagovalka posebne edicije šova Big Brother , in sicer sezone, v kateri so se pomerili znani obrazi naših zahodnih sosedov. Alessandra, vnukinja italijanskega fašističnega politika Benita Mussolinija , ni osvojila le naziva zmagovalke oddaje Grande Fratello VIP, temveč tudi 100.000 evrov.

"Uživala sem v vsem do konca, natanko takšna, kot sem. Ničesar ne obžalujem," je povedala Alessandra, sicer tudi nečakinja slovite igralke Sophie Loren.

Spomnimo, danes 63-letna zmagovalka Big Brotherja je bila več let poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko pa je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke LIga Mattea Salvinija.

V preteklosti je večkrat razdvajala italijansko javnost, saj se ni želela jasno distancirati od svojega dedka in njegove zapuščine, ki jo prinaša priimek Mussolini.