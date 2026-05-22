Tuja scena

Mussolinijeva vnukinja zmagala v šovu Big Brother

Rim, 22. 05. 2026 07.27 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Allesandra Mussolini

Poročali smo, da se bo vnukinja italijanskega fašističnega politika Benita Mussolinija udeležila italijanskega resničnostnega šova Big Brother. Nekdanja italijanska poslanka, ki je bila dejavna tudi kot model, pevka in igralka, je v šovu zmagala in osvojila 100.000 evrov, od katerih bo polovico zneska podarila v dobrodelne namene.

Alessandra Mussolini je po dramatični razglasitvi uradno postala zmagovalka posebne edicije šova Big Brother, in sicer sezone, v kateri so se pomerili znani obrazi naših zahodnih sosedov. Alessandra, vnukinja italijanskega fašističnega politika Benita Mussolinija, ni osvojila le naziva zmagovalke oddaje Grande Fratello VIP, temveč tudi 100.000 evrov.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Uživala sem v vsem do konca, natanko takšna, kot sem. Ničesar ne obžalujem," je povedala Alessandra, sicer tudi nečakinja slovite igralke Sophie Loren

Spomnimo, danes 63-letna zmagovalka Big Brotherja je bila več let poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko pa je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke LIga Mattea Salvinija.

V preteklosti je večkrat razdvajala italijansko javnost, saj se ni želela jasno distancirati od svojega dedka in njegove zapuščine, ki jo prinaša priimek Mussolini.

big brother italija zmaga Benito Mussolini Alessandra Mussolini

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brusilec
22. 05. 2026 08.07
Kam gre ta svet .. k sreči nima apetita po predsedovanju, nima apetita po ponovni veliki italiji, kot nekateri veliki Madžari ... :D ko večina izglasuje potomca nekega diktatorja, ki je aktiven/na v desni politiki ... noro
Odgovori
0 0
