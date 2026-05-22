Mussolinijeva vnukinja zmagala v šovu Big Brother

Alessandra Mussolini je po dramatični razglasitvi uradno postala zmagovalka posebne edicije šova Big Brother, in sicer sezone, v kateri so se pomerili znani obrazi naših zahodnih sosedov. Alessandra, vnukinja italijanskega fašističnega politika Benita Mussolinija, ni osvojila le naziva zmagovalke oddaje Grande Fratello VIP, temveč tudi 100.000 evrov.
"Uživala sem v vsem do konca, natanko takšna, kot sem. Ničesar ne obžalujem," je povedala Alessandra, sicer tudi nečakinja slovite igralke Sophie Loren.
Spomnimo, danes 63-letna zmagovalka Big Brotherja je bila več let poslanka v Evropskem in italijanskem parlamentu. Pred vstopom v politiko pa je bila dejavna kot model, pevka in igralka. Trenutno je članica desničarske populistične vladne stranke LIga Mattea Salvinija.
V preteklosti je večkrat razdvajala italijansko javnost, saj se ni želela jasno distancirati od svojega dedka in njegove zapuščine, ki jo prinaša priimek Mussolini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.