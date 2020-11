Mustafa Nadarević se je s tretjo ženo poročil le nekaj mesecev pred njeno smrtjo

S prvo ženo Jasno je dobil hčerko Nađo , a sta se zakonca ločila, ko je hčerka dopolnila osem let. Nađa se je kasneje z mamo preselila v Združene države Amerike, medtem ko je Mustafa ostal na Hrvaškem, kjer je gradil svojo filmsko, televizijsko in gledališko kariero. Kasneje se je zaljubil v Snježano Nožinić , s katero je imel hčerko Nano in sina Aša.

Njegovi prijatelji so že takrat, pred osmimi leti, za medije povedali, da se je Mustafa z ženino smrtjo zelo težko spopadal in da prvih nekaj dni sploh ni dojel, da se je to res zgodilo. Povedali so tudi, da je šele s Slavico našel svoj mir in zadovoljstvo. Skupaj sta igrala golf, oboževala sta film in gledališče in velikokrat sta tudi poslovno sodelovala.