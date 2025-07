Muzej voščenih lutk po svetu razkril 13 voščenih lutk Taylor Swift

Muzej voščenih lutk Madame Tussauds je širom sveta razkril 13 novih voščenih lutk glasbene zvezdnice Taylor Swift . Muzej se je s kolekcijo posvetil pevkini turneji The Eras Tour, ki je lani postala najdobičkonosnejša turneja v zgodovini. Lutke je več kot 14 mesecev ustvarjalo 40 umetnikov. Gre za največjo kolekcijo voščenih kreacij, ki jih je muzej ustvaril v svoji 250-letni zgodovini. In kje jih je moč videti?

13 lutk ima 13 domovanj, in sicer v Amsterdamu, Berlinu, Budimpešti, Hollywoodu, Hong Kongu, Las Vegasu, Londonu, Nashvillu, New Yorku, Orlandu, Sydneyju in Blackpoolu. Ena izmed lutk, ki bo prvotno bivala v Šanghaju, bo nato obiskala tudi druge lokacije širom sveta. Muzej si namreč prizadeva, da bodo lutke "obiskovalcem dale občutek, kot da so stopili na oder turneje The Eras Tour".

Vsaka izmed lutk predstavlja eno izmed obdobij pevke, ki se lahko pohvali s številnimi albumi, ki so osvojila srca poslušalcev širom sveta. Lutke nosijo replike oblačil, ki jih je 35-letnica nosila na odru turneje. "Fenomenalni uspeh njene turneje, na kateri je podrla rekorde, je za Madame Tussauds popoln trenutek, da jo ovekoveči s 13 lutkami – Taylorino srečno številko – na štirih celinah, da bi dosegli čim več oboževalcev. Preprosto vemo, da jim bo všeč prav tako kot nam," je ob razkritju dejala globalna direktorica blagovne znamke Madame Tussauds Laura Sheard.