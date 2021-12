Muzikal o Dianinem življenju po petih tednih umaknjen z broadwayskega programa

Gledalci so si muzikal o princesi Diani lahko prvič ogledali 17. novembra. Svojo zadnjo, 33. uprizoritev, je doživel konec tedna. Na voljo za ogled je bil torej samo pet tednov. Prvič so ga sicer izvedli že v San Diegu spomladi 2019, po tem pa je doživel nekaj večjih prememb. Premiera na Broadwayu je bila predvidena marca lani, a so datum zaradi pandemije koronavirusa prestavili.